Ходаренок: не все вопросы, которые обсуждали Трамп и Путин, вошли в пресс-релизы

К слову говоря, об этом уже объявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. То есть всего через неделю намечено продолжение обсуждения самых важных вопросов в урегулировании вооруженного конфликта на Украине. ~Подобная скорость говорит о том, что процесс по приближению мира стремительно набирает обороты~. Да и вполне возможно, что в том числе будет обсуждаться и организация личной встречи президентов США и России, поскольку не все можно результативно обсудить по телефону.