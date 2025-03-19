NBC: США могут отказаться от командования силами НАТО в Европе

Согласно статье, на протяжении 75 лет сохранялась негласная традиция, что всеми военными операциями НАТО в Европе руководит четырехзвездочный генерал США. Первым таким командиром стал герой Второй мировой войны и будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр. Сейчас силы НАТО в Европе возглавляет генерал Кристофер Каволи, который также курирует поддержку Украины в ее конфликте с Россией.
Однако теперь Министерство обороны США намерено изменить эту традицию. По словам представителей Пентагона, это связано с масштабной реструктуризацией боевых командований и штабов вооруженных сил США. Это важный символический сдвиг в балансе сил в НАТО.
Если США откажутся от роли верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе… Это станет политической ошибкой грандиозных масштабов… и это, вероятно, первый шаг к полному выходу из Североатлантического альянса.
Трамп и министр обороны США Пит Хегсет ясно дали понять, что новая администрация хочет, чтобы европейские партнеры взяли на себя больше ответственности за оборону Европы. Если США действительно откажутся от командования ОВС НАТО в Европе, другим странам НАТО придется самостоятельно выбирать главнокомандующего.
В рамках плана реструктуризации США также могут объединить Европейское и Африканское командование США в единую структуру, закрыть штаб-квартиру Южного командования США во Флориде и объединить его с Северным командованием США.
Однако, как предупреждают эксперты, планируемые шаги США в Европе могут ослабить американское влияние на континенте, поскольку Америка рискует частично потерять доступ к ключевым военно-морским и военно-воздушным базам в Италии, Германии, Польше и Испании.
Какой стратегический анализ подтолкнул (Пентагон) к тому, что они захотели это сделать? Все произошло так поспешно, что это явно попахивает сокращением расходов, а не стратегическим анализом.
Сроки реорганизации Пентагон не уточнил. Не исключено, что в ходе реализации плана в него могут быть внесены значительные изменения. К тому же может вмешаться конгресс, если его члены выступят против какого-либо аспекта данной инициативы.