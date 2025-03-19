NBC: США могут отказаться от командования силами НАТО в Европе

Согласно статье, на протяжении 75 лет сохранялась негласная традиция, что всеми военными операциями НАТО в Европе руководит четырехзвездочный генерал США. Первым таким командиром стал герой Второй мировой войны и будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр. Сейчас силы НАТО в Европе возглавляет генерал Кристофер Каволи, который также курирует поддержку Украины в ее конфликте с Россией.