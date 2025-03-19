Радий Хабиров провел заседание Совета по межнациональным отношениям

"Сейчас у мусульман идёт священный месяц Рамадан, который в этом году совпал с Великим постом для православных христиан. Желаю верующим, всем нам чистых помыслов, стремления к милосердию и взаимопомощи, стойкости и единства в добрых делах на благо Отечества. Пример в этом нам показывают наши воины — мусульмане и православные, которые в рамках специальной военной операции вместе сражаются за наш общий дом — Россию.
Для Башкортостана, где веками в мире и согласии живут представители более 150 народов, вопросы противодействия рискам, в том числе информационным, провоцирования межнациональных и межконфессиональных конфликтов должны быть одними из важнейших направлений работы и органов власти, и лидеров общественности. Особенно важно это именно сейчас, в условиях СВО", — подчеркнул Радий Хабиров.
Глава региона отметил, что за последние годы Совет становится площадкой для открытого и заинтересованного диалога с участием управленцев, ученых, экспертов, религиозных деятелей наших традиционных конфессий.
Так, на предыдущем заседании были приняты важные решения, касающиеся социальной и культурной адаптации иностранных граждан.
Об исполнении решений Совета доложил начальник управления Главы РБ по общественно-политическому развитию Алексей Дербеко.
Директор центра гуманитарных исследований министерства культуры республики, руководитель экспертной комиссии Совета Марат Марданов отметил, что республика находится в зоне высокого информационного давления, инициируемого Западом для разжигания межнациональной розни, и регион в этом плане испытывает колоссальную нагрузку.
«Башкортостан действительно находится в центре информационных атак, для противодействия ей нужна последовательная и грамотная работа», — отметил Радий Хабиров.