Радий Хабиров провел заседание Совета по межнациональным отношениям

"Сейчас у мусульман идёт священный месяц Рамадан, который в этом году совпал с Великим постом для православных христиан. Желаю верующим, всем нам чистых помыслов, стремления к милосердию и взаимопомощи, стойкости и единства в добрых делах на благо Отечества. Пример в этом нам показывают наши воины — мусульмане и православные, которые в рамках специальной военной операции вместе сражаются за наш общий дом — Россию.