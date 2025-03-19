Кремль заявил, что Путин не приказывал возобновлять удары по энергетике

Атака трех дронов на нефтебазу в станице Кавказская произошла в ночь на 19 марта. Падение беспилотников привело к разгерметезации одного из резервуаров с нефтью и возгоранию на площади 1,7 тыс. кв. м. В Минобороны России назвали произошедшее провокацией, направленной на «срыв мирных инициатив» Трампа. Там также рассказали о том, что после команды Путина были сбиты семь российских дронов, нацеленных на энергетические объекты в Николаевской области.