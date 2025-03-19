В России создана Ассоциация поддержки русского языка

Председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова в ходе круглого стола напомнила, что в июне 2018 года Конституционный суд Молдовы признал устаревшим закон о функционировании языков на территории Молдавской ССР и также аннулировал статус русского языка как языка межнационального общения. Аршинова также указала на то, что с 2024 года количество часов русского языка в неделю сократилось с 4 до 2.