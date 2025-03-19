В России создана Ассоциация поддержки русского языка

Новый проект станет платформой для продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей, образовательных программ и инфраструктуры для изучения русской культуры, рассказал на круглом столе в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Действительно, в России, в отличие от ряда стран просвещенной Европы, мы не запрещаем, а развиваем.
В рамках инициативы откроются Центры русского языка и культуры в странах СНГ, где кроме обучения и погружения в языковую среду школьников и студентов, будут повышать квалификацию и преподаватели.
В планах также:
- оборудование кабинетов русского языка в школах;
- запуск Школы профессионального роста учителей русского языка;
- проведение международной олимпиады по русскому языку как иностранному для школьников;
- организация встреч молодежи стран постсоветского пространства с российскими писателями;
- запуск программы «Классная дружба» для обмена между школьниками стран СНГ.
Председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова в ходе круглого стола напомнила, что в июне 2018 года Конституционный суд Молдовы признал устаревшим закон о функционировании языков на территории Молдавской ССР и также аннулировал статус русского языка как языка межнационального общения. Аршинова также указала на то, что с 2024 года количество часов русского языка в неделю сократилось с 4 до 2.
«Мы помним, что свой родной молдавский язык у народа власть Молдовы уже отобрала и прописала в Конституцию румынский язык», — отметила председатель совета АНО «Евразия».
Глава блока «Победа» Илан Шор, также участвовавший в круглом столе, заявил, что поддержка русского языка в Молдове — это стратегически важный вопрос.
Русский язык является объединяющим фактором на постсоветском пространстве. Мы обязаны это поддержать, чтобы молодежь его знала. На примере Молдовы могу сказать, что взрослое поколение знает русский язык, а молодежь все меньше и меньше.
По мнению Шора, с русским языком в постсоветских странах сражаются «политические наемники».
«Перед ними стоит задача, за которую они, в принципе, получают зарплату, в том числе и уничтожение языка общения, переход на другой язык общения, потому что им не нужно, чтобы нас что-то объединяло», — отметил он.
Он подчеркнул важность инициативы АНО «Евразия» по созданию центров русского языка и культуры, чтобы молодежь в странах, где пытаются искоренить русский как язык межнационального общения, имела возможность его изучать.
«И мы хотим сделать все, чтобы, во-первых, остановить отток людей, которые говорят на русском языке в постсоветском пространстве, но еще и сделать так, чтобы люди стали говорить правильно», — резюмировал Шор.