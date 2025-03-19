МИД Беларуси отреагировал на рост военных трат Евросоюза

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков высказался о растущих военных тратах Евросоюза, передает пресс-служба ведомства.
Рыженков отметил, что в ЕС заявляется о тратах вооружение около 2,5 — 5% ВВП. Глава белорусской дипломатии назвал это магией цифр, объясняя, что обывателю покажется небольшой эта сумма, мол, «5% ВВП на военные нужды, да, это ерунда». Однако в реальности суммы совсем иные.
— Звучит скромно. Но на военные нужды тратится же не ВВП, а тратится то, что государство собирает налогами и может тратить из бюджета, — прокомментировал он.
Глава МИД указал и на то, что бюджет гораздо меньше, чем ВВП страны. И так выходит, что это внушительные суммы — 3%, 5%, 7% от ВВП, составляющие до 20−30% у некоторых стран от их бюджета.
При этом означает это лишь одно: выделенные на оборонку средства не пойдут на инфраструктуру или социальные проекты. А вопросы будут в итоге решаться за счет повышения тарифов для населения или роста налогов.
При этом Рыженков заметил, что в Минске видят, что в ЕС растет число политиков, понимающих пагубность политики, основанной на милитаризации.
Затем еще глава МИД сказал, что политики в Литве выступают за сотрудничество с Беларусью.
А накануне президент Беларуси Александр Лукашенко сказал главе МИД о восстановлении доверия со странами Запада.