Зеленский фактически признал, что Киев не соблюдает «энергетическое перемирие»

«Если у нас будет такая договоренность, будет список объектов, если русские не будут бить по нашим объектам, мы точно не будем бить по их объектам», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Александером Стуббом, отвечая на вопрос о том, будет ли Украина соблюдать режим прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.