Самарский минсельхоз покинули два замминистра

Евгений Афанасьев пришел в минсельхоз в 2019 г. на позицию первого замминистра. До этого он был совладельцем ООО «Русский Лен» (занимается выращиванием однолетних культур), ООО «Интер-импекс» (разведение свиней), ООО «Центр-резерв» (переработка и консервация мяса).