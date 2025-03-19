Самарский минсельхоз покинули два замминистра

В министерстве подтвердили уход замминистров, пояснив, что они уволились по собственному желанию, а на освободившиеся должности пока никто не назначен.
Евгений Афанасьев пришел в минсельхоз в 2019 г. на позицию первого замминистра. До этого он был совладельцем ООО «Русский Лен» (занимается выращиванием однолетних культур), ООО «Интер-импекс» (разведение свиней), ООО «Центр-резерв» (переработка и консервация мяса).
Ильдар Галиев с 2023 г. был замом министра и руководителем департамента растениеводства, механизации и мелиорации. До минсельхоза он руководил ГБУ ДПО «Самара — АРИС».
Напомним, в январе Николая Абашина в кресле министра сельского хозяйства и продовольствия сменил Алексей Попов, который уже возглавлял ведомство с 2016 по 2018 год.