Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарский минсельхоз покинули два замминистра

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области покинули два заместителя министра — Евгений Афанасьев и Ильдар Галиев. Информация о них исчезла с сайта ведомства.

В министерстве подтвердили уход замминистров, пояснив, что они уволились по собственному желанию, а на освободившиеся должности пока никто не назначен.

Евгений Афанасьев пришел в минсельхоз в 2019 г. на позицию первого замминистра. До этого он был совладельцем ООО «Русский Лен» (занимается выращиванием однолетних культур), ООО «Интер-импекс» (разведение свиней), ООО «Центр-резерв» (переработка и консервация мяса).

Ильдар Галиев с 2023 г. был замом министра и руководителем департамента растениеводства, механизации и мелиорации. До минсельхоза он руководил ГБУ ДПО «Самара — АРИС».

Напомним, в январе Николая Абашина в кресле министра сельского хозяйства и продовольствия сменил Алексей Попов, который уже возглавлял ведомство с 2016 по 2018 год.