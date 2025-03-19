Прекращение огня по объектам энергетики и разговор Путина и Трампа. Темы брифинга Пескова

В российско-американских отношениях слишком много всего было испорчено при экс-президенте США Джо Байдене, потребуется время и усилия для их реставрации: «Потребуются время и усилия, поддерживаемые волей президентов двух стран, для реставрации этих отношений. Пока вот эта твердая воля двух президентов, наверное, является лучшим залогом того, что все пойдут по этому пути: и в Америке, и в России».