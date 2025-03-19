Прекращение огня по объектам энергетики и разговор Путина и Трампа. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, а после нее в закрытом режиме отдельно поговорит с генпрокурором Игорем Красновым.
О прекращении ударов по энергоинфраструктуре
Кремль видит, что со стороны киевского режима нет взаимности по соблюдению 30-дневного прекращения огня по энергоинфраструктуре: «Были попытки нанесения ударов по нашим объектам энергетической инфраструктуры, вы знаете об этом. Информация на этот счет доступна».
Россия, сбив свои БПЛА, нацеленные на энергоинфраструктуру Украины, показала, что соблюдает договоренности: «Беспилотники как раз выстраивались в боевой порядок. Шесть из них были сбиты “Панцирями” и один беспилотник был уничтожен дежурным самолетом ВВС России, поэтому наша система работает эффективно. Президент дал необходимые команды».
Атаки ВСУ на энергообъекты на Кубани рассматривается Кремлем как саботаж договоренностей: «Информация уже была широкодоступна о команде президента России, о команде верховного главнокомандующего России [о прекращении нанесения ударов по объектам энергетики Украины на 30-дневный срок] на момент начала этих атак».
И киевский режим ничего не сделал для их отмены, поэтому, конечно, подобные действия идут вразрез с этими общими усилиями.
Путин не отменял команду прекратить огонь по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на провокации Киева: «Иных команд президента не было».
Россия «детально довела» до США нюансы, которые Путин упоминал по теме возможного прекращения огня.
Прекращение огня касается только объектов энергетики, а не всей инфраструктуры.
Кремль «внимательно наблюдает», прислушаются ли власти Украины к России и США в их намерении сделать все для выхода на мирное урегулирование.
О разговоре Путина и Трампа
Телефонный разговор Путина и Трампа продлился около двух часов: «Там работали переводчики. [Разговор продлился] около двух часов».
Россия и США согласуют точные даты следующих контактов и состав переговорщиков: «Потом уже после согласования мы сможем вам дать информацию. Пока еще работа продолжается».
Путин и Трамп не обсуждали тему размещения миротворческого контингента на Украине: «Нет, об этом не было речи».
Главы государств в разговоре не затрагивали тему возобновления работы «Северного потока»: «Хотя президенты отмечали без преувеличения огромный потенциал для реализации целого ряда крупных проектов двустороннего сотрудничества в области экономики».
Лидеры не обсуждали возможность участия Евросоюза в переговорах по Украине: «Нет, эта тема не затрагивалась».
Путин и Трамп «хорошо понимают друг друга, доверяют друг другу и намерены поэтапно идти по пути нормализации российско-американских отношений».
Лидеры обсуждали вопрос о прекращении иностранной военной помощи Киеву, Кремль считает эту темой важной и продолжит поднимать ее: «Но учитывая, что это достаточно чувствительная тема, вряд ли стоит ее обсуждать публично. Этого мы пока делать не намерены».
Вопрос признания Крыма, Донбасса и Новороссии не обсуждался Путиным и Трампом: «Нет, вчера эта тема не поднималась».
В разговоре не шла речь о смене власти на Украине: «Но отсутствие договороспособности, дефицит договороспособности у киевского режима налицо. И это не может не быть предметом озабоченности».
Лидеры не обсуждали возобновление прямого авиасообщения между Россией и США: «Нет, вчера эта тема не затрагивалась».
Об отношениях с США
В российско-американских отношениях слишком много всего было испорчено при экс-президенте США Джо Байдене, потребуется время и усилия для их реставрации: «Потребуются время и усилия, поддерживаемые волей президентов двух стран, для реставрации этих отношений. Пока вот эта твердая воля двух президентов, наверное, является лучшим залогом того, что все пойдут по этому пути: и в Америке, и в России».
Путин открыт к диалогу с США, Россия «видит взаимность» со стороны Трампа.
Между президентами России и США «давно есть прямая связь», а также видеосвязь, «просто Байден ее почти не использовал».