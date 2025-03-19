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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 19 марта: главное

19 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел традиционный брифинг. Он ответил на вопросы журналистов о прошедших накануне переговорах президентов РФ и США. Редакция Новостей Mail представляет ключевые заявления представителя Кремля с брифинга 19 марта.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин и Дональд Трамп доверяют друг другу и намерены идти по пути нормализации двусторонних отношений.

Потребуется время и усилия, поддерживаемые волей президентов двух стран для реставрации этих отношений, но пока это твердая воля двух президентов, наверное, является лучшим залогом того, что все пойдут по этому пути, имеется в виду и в Америке, и в России.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

При бывшем американском президенте Джо Байдене имеющийся арсенал связи между лидерами РФ и США практически не задействовался.

Москва довела до Вашингтона все нюансы, касающиеся реализации идеи Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине. Эти темы достаточно чувствительны и «подлежат глубокой проработке на двустороннем уровне и вряд ли должны являться объектом публичных обсуждений».

Путин и Трамп отметили «без преувеличения огромный потенциал» для целого ряда крупных проектов по сотрудничеству РФ и США в экономик.

Девятнадцатого и двадцатого марта состоятся дополнительные согласования точных дат следующих контактов России и США, а также составов делегаций двух стран на предстоящих переговорах по Украине.

Переговоры в Саудовской Аравии, скажем так, следующие российско-американские переговоры, будут иметь достаточно насыщенную повестку дня.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Договоренность о временном прекращении ударов на Украине касается только объектов энергетики, а не всей инфраструктуры.

Владимир Путин не давал команды военным о возобновлении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пауза со стороны России сохраняется вопреки провокациям Киева.

Мы, к сожалению, видим, что пока со стороны киевского режима взаимности нет. Были попытки нанесения ударов по нашим объектам энергетической инфраструктуры, вы знаете об этом. Информация на этот счет доступна.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Россия, сбив свои беспилотники, нацеленные на инфраструктуру Украины, показала, что соблюдает достигнутые договоренности.

Кремль внимательно наблюдает, прислушается ли киевский режим к твердому намерению Москвы и Вашингтона делать все для выхода на мирное урегулирование.

Какие темы не обсуждали Владимир Путин и Дональд Трамп

Тема признания Крыма, Донбасса и Новороссии не поднималась вчера.

Вопрос о размещении миротворцев на Украине не затрагивался во время телефонного разговора президентов РФ и США во вторник.

Возможный перезапуск газопровода «Северный поток-2» не обсуждался 18 марта, но главы государств отмечали огромный потенциал для реализации ряда крупных проектов в области экономического сотрудничества.

Возобновление прямого авиасообщения между США и Россией также не стало предметом разговора лидеров.

Президенты не поднимали вопрос о привлечении ЕС или отдельных европейских страны к процессу урегулирования на Украине.

Выборы и смена власти на Украине также не обсуждались в телефонном разговоре Владимира Путина и Трампа.