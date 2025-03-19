Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 19 марта: главное

Владимир Путин и Дональд Трамп доверяют друг другу и намерены идти по пути нормализации двусторонних отношений.
Потребуется время и усилия, поддерживаемые волей президентов двух стран для реставрации этих отношений, но пока это твердая воля двух президентов, наверное, является лучшим залогом того, что все пойдут по этому пути, имеется в виду и в Америке, и в России.
При бывшем американском президенте Джо Байдене имеющийся арсенал связи между лидерами РФ и США практически не задействовался.
Москва довела до Вашингтона все нюансы, касающиеся реализации идеи Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине. Эти темы достаточно чувствительны и «подлежат глубокой проработке на двустороннем уровне и вряд ли должны являться объектом публичных обсуждений».
Путин и Трамп отметили «без преувеличения огромный потенциал» для целого ряда крупных проектов по сотрудничеству РФ и США в экономик.
Девятнадцатого и двадцатого марта состоятся дополнительные согласования точных дат следующих контактов России и США, а также составов делегаций двух стран на предстоящих переговорах по Украине.
Переговоры в Саудовской Аравии, скажем так, следующие российско-американские переговоры, будут иметь достаточно насыщенную повестку дня.
Договоренность о временном прекращении ударов на Украине касается только объектов энергетики, а не всей инфраструктуры.
Владимир Путин не давал команды военным о возобновлении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пауза со стороны России сохраняется вопреки провокациям Киева.
Мы, к сожалению, видим, что пока со стороны киевского режима взаимности нет. Были попытки нанесения ударов по нашим объектам энергетической инфраструктуры, вы знаете об этом. Информация на этот счет доступна.
Россия, сбив свои беспилотники, нацеленные на инфраструктуру Украины, показала, что соблюдает достигнутые договоренности.
Кремль внимательно наблюдает, прислушается ли киевский режим к твердому намерению Москвы и Вашингтона делать все для выхода на мирное урегулирование.
Какие темы не обсуждали Владимир Путин и Дональд Трамп
Тема признания Крыма, Донбасса и Новороссии не поднималась вчера.
Вопрос о размещении миротворцев на Украине не затрагивался во время телефонного разговора президентов РФ и США во вторник.
Возможный перезапуск газопровода «Северный поток-2» не обсуждался 18 марта, но главы государств отмечали огромный потенциал для реализации ряда крупных проектов в области экономического сотрудничества.
Возобновление прямого авиасообщения между США и Россией также не стало предметом разговора лидеров.
Президенты не поднимали вопрос о привлечении ЕС или отдельных европейских страны к процессу урегулирования на Украине.
Выборы и смена власти на Украине также не обсуждались в телефонном разговоре Владимира Путина и Трампа.