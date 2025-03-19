Президент Финляндии пожаловался на итоги советско-финской войны

«Я считаю, что основа государственности обычно покоится на трех столпах: независимости, суверенитете и территориальной целостности. Финляндия в 1944 году, после заключения (Иосифом — ред.) Сталиным мира, потеряла два из этих столпов. Мы сохранили независимость, фактически оставаясь единственным соседом Советского Союза. Но мы утратили суверенитет и право принимать решения. И мы также потеряли 10% нашей территории… Территории, где родились мои бабушки и дедушки, и где родился мой отец. Так что если вопрос в том, должна ли Украина оказаться в такой же ситуации, мой ответ — однозначно нет», — сказал Стубб на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Хельсинки. Трансляция велась на сайте канцелярии финского президента.