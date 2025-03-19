Генпрокуратура проверит работу МЧС после разлива мазута в Черном море

«Чрезвычайная ситуация в Черном море отчетливо показала масштабы и серьезность угроз, которые несут халатность и разгильдяйство. Во исполнение данного поручения продолжайте координировать деятельность уполномоченных органов по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. С учетом вскрытых просчетов в организации работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мы запланировали проверить работу МЧС России и его территориальных органов», — сказал он.