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Польша намерена увеличить численность войск на границе с Беларусью

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша намерена увеличить численность войск на границе с Беларусью. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Польши Томаш Семоняк, сообщает радио RMF24.

Семоняк добавил, что там, где это возможно, будут также созданы физические или электронные заграждения. По его словам, это якобы связано с усилившейся миграционной нагрузкой на польско-белорусской границе.

При этом министр отметил, что на границе сейчас находятся крупные силы пограничной охраны и армии.

Ранее замминистра обороны Польши Павел Бейда заявил, что польские власти хотят задействовать противопехотные мины в качестве элемента оборонительных укреплений «Восточный щит» на границах с Беларусью и Россией.