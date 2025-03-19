Польша намерена увеличить численность войск на границе с Беларусью

Семоняк добавил, что там, где это возможно, будут также созданы физические или электронные заграждения. По его словам, это якобы связано с усилившейся миграционной нагрузкой на польско-белорусской границе.
При этом министр отметил, что на границе сейчас находятся крупные силы пограничной охраны и армии.
Ранее замминистра обороны Польши Павел Бейда заявил, что польские власти хотят задействовать противопехотные мины в качестве элемента оборонительных укреплений «Восточный щит» на границах с Беларусью и Россией.