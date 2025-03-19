ЕК представила стратегию милитаризации ЕС

«Размещение оборонных заказов в других странах ЕС не будет отличаться от размещения заказов на национальной территории, что должно действовать не только для окончательной продукции, но и для всех компонентов», — отметила ЕК. Она предполагает подключить к этому рынку Норвегию и Украину.