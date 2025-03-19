Путин попросил Медведева зайти к нему после коллегии Генпрокуратуры

«Дмитрий Анатольевич, зайдите, пожалуйста, ко мне», — сказал Путин, покидая трибуну заседания коллегии.
Медведев в этот момент находился в первом ряду зала, где проходило заседание коллегии.
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после заседания коллегии Генпрокуратуры попросил зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева зайти к нему, передает корреспондент РИА Новости.
«Дмитрий Анатольевич, зайдите, пожалуйста, ко мне», — сказал Путин, покидая трибуну заседания коллегии.
Медведев в этот момент находился в первом ряду зала, где проходило заседание коллегии.