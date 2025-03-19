Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин попросил Медведева зайти к нему после коллегии Генпрокуратуры

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после заседания коллегии Генпрокуратуры попросил зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева зайти к нему, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Дмитрий Анатольевич, зайдите, пожалуйста, ко мне», — сказал Путин, покидая трибуну заседания коллегии.

Медведев в этот момент находился в первом ряду зала, где проходило заседание коллегии.