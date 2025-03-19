Не уставайте внедрять новшества, а я не устану вас поддерживать — Мирзиёев

С этого года малым предприятиям начали выдавать кредиты до 300 млн сумов. Теперь предприниматели, которые за последний год перешли в разряд малых или средних предприятий, смогут получать до 150 млн сумов без залога. Кроме того, по программам семейного предпринимательства будут предоставлять беззалоговые кредиты до 50 млн сумов.