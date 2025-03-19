Что пишут зарубежные СМИ о втором телефонном разговоре Путина и Трампа

В ходе телефонного разговора, который длился почти два с половиной часа, Путин и Трамп, как отметили в Кремле, «продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины» и подтвердили, что настроены на продолжение усилий по достижению мира.