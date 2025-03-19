Что пишут зарубежные СМИ о втором телефонном разговоре Путина и Трампа

В ходе телефонного разговора, который длился почти два с половиной часа, Путин и Трамп, как отметили в Кремле, «продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины» и подтвердили, что настроены на продолжение усилий по достижению мира.
Путин сообщил, что поддерживает идею о взаимном 30-дневном отказе России и Украины от нанесения ударов по энергетической инфраструктуре, и дал соответствующее распоряжение военным. В среду стало известно, что российские войска получили приказ президента России.
Стороны договорились продолжить усилия по урегулированию конфликта и с этой целью создадут российскую и американскую экспертные группы. Также в рамках мирных инициатив Россия и Украина 19 марта проведут обмен военнопленными.
В Белом доме отметили, что «движение к миру начнется с прекращения огня в сфере энергетики и инфраструктуры, а также с технических переговоров» о дальнейшем прекращении огня, в том числе в Черном море. Переговоры по этим вопросам «незамедлительно стартуют на Ближнем Востоке».
Oneida
Разговор Трампа и Путина продолжался более двух часов и касался различных тем. Трамп подтвердил, что Путин не упоминал никаких вопросов, не подлежащих обсуждению.
The Hill
После долгожданного разговора двух президентов о полном перемирии речи не идет. Однако консенсус о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре ознаменует первое перемирие в боевых действиях за последние три года.
Euronews
Это первый шаг в «движении к миру», который, как надеется Белый дом, приведет к полному и прочному прекращению боевых действий.
The Wall Street Journal
Это первая конкретная уступка России, полученная Трампом в рамках его инициативы по мирному урегулированию конфликта. В ходе переговоров Трамп оказывал давление на Киев, требуя уступок, и одновременно предлагал Кремлю перспективу улучшения отношений и выхода из международной изоляции.
The Standard
Путин согласился приостановить атаки на энергоструктуру, но надежды на прекращение огня балансируют на острие ножа.
The Guardian
Трамп придал дискуссии позитивный оттенок, написав в соцсети Truth Social, что у него состоялся «очень хороший и продуктивный» разговор с Путиным. Зеленский же заявил, что ждет «подробностей» того, что было согласовано в первую очередь, после чего Киев «даст ответ».
Sky News
Отсутствие Зеленского за столом переговоров говорит о многом: «Если ты не за столом переговоров, значит, ты в меню».
The Week
Это лазейка для России: Украина не сможет наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Путин победил Трампа в его же собственной игре.
CNN
Путин раскусил блеф Трампа по Украине и преподнес его администрации предсказуемо болезненный урок. Российский президент продемонстрировал искусство не заключать сделки.
Mail One
Трамп был уверен, что сможет стать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, но Путин в очередной раз показал, что «козыри» у него на руках.
The Sun
В преддверии Армагеддона: Трамп после разговора с Путиным сделал серьезное предупреждение о третьей мировой войне и втягивании США в конфликт на Украине.
MSNBC
По итогам телефонных переговоров можно говорить о капитуляции Запада. Вопиющее проявление личной и политической слабости: машину ведет Путин, а Трамп даже не знает, что он находится на заднем сиденье.
The Telegraph
Европейские лидеры, включая Макрона и Стармера, говорят, что Кремль затягивает переговоры и не стремится к миру. На это посланник президента США Стив Уиткофф ответил: «Прискорбно, когда люди дают такого рода оценки, не обладая знаниями из первых рук».