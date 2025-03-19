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Что пишут зарубежные СМИ о втором телефонном разговоре Путина и Трампа

Во вторник, 18 марта, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по урегулированию конфликта на Украине — второй со дня инаугурации президента США. Рассказываем, о чем договорились российский и американский лидеры и как на это реагируют зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В ходе телефонного разговора, который длился почти два с половиной часа, Путин и Трамп, как отметили в Кремле, «продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины» и подтвердили, что настроены на продолжение усилий по достижению мира.

Путин сообщил, что поддерживает идею о взаимном 30-дневном отказе России и Украины от нанесения ударов по энергетической инфраструктуре, и дал соответствующее распоряжение военным. В среду стало известно, что российские войска получили приказ президента России.

Стороны договорились продолжить усилия по урегулированию конфликта и с этой целью создадут российскую и американскую экспертные группы. Также в рамках мирных инициатив Россия и Украина 19 марта проведут обмен военнопленными.

В Белом доме отметили, что «движение к миру начнется с прекращения огня в сфере энергетики и инфраструктуры, а также с технических переговоров» о дальнейшем прекращении огня, в том числе в Черном море. Переговоры по этим вопросам «незамедлительно стартуют на Ближнем Востоке».

Oneida

Разговор Трампа и Путина продолжался более двух часов и касался различных тем. Трамп подтвердил, что Путин не упоминал никаких вопросов, не подлежащих обсуждению.

The Hill

После долгожданного разговора двух президентов о полном перемирии речи не идет. Однако консенсус о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре ознаменует первое перемирие в боевых действиях за последние три года.

Euronews

Это первый шаг в «движении к миру», который, как надеется Белый дом, приведет к полному и прочному прекращению боевых действий.

The Wall Street Journal

Это первая конкретная уступка России, полученная Трампом в рамках его инициативы по мирному урегулированию конфликта. В ходе переговоров Трамп оказывал давление на Киев, требуя уступок, и одновременно предлагал Кремлю перспективу улучшения отношений и выхода из международной изоляции.

The Standard

Путин согласился приостановить атаки на энергоструктуру, но надежды на прекращение огня балансируют на острие ножа.

The Guardian

Трамп придал дискуссии позитивный оттенок, написав в соцсети Truth Social, что у него состоялся «очень хороший и продуктивный» разговор с Путиным. Зеленский же заявил, что ждет «подробностей» того, что было согласовано в первую очередь, после чего Киев «даст ответ».

Sky News

Отсутствие Зеленского за столом переговоров говорит о многом: «Если ты не за столом переговоров, значит, ты в меню».

The Week

Это лазейка для России: Украина не сможет наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Путин победил Трампа в его же собственной игре.

CNN

Путин раскусил блеф Трампа по Украине и преподнес его администрации предсказуемо болезненный урок. Российский президент продемонстрировал искусство не заключать сделки.

Mail One

Трамп был уверен, что сможет стать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, но Путин в очередной раз показал, что «козыри» у него на руках.

The Sun

В преддверии Армагеддона: Трамп после разговора с Путиным сделал серьезное предупреждение о третьей мировой войне и втягивании США в конфликт на Украине.

MSNBC

По итогам телефонных переговоров можно говорить о капитуляции Запада. Вопиющее проявление личной и политической слабости: машину ведет Путин, а Трамп даже не знает, что он находится на заднем сиденье.

The Telegraph

Европейские лидеры, включая Макрона и Стармера, говорят, что Кремль затягивает переговоры и не стремится к миру. На это посланник президента США Стив Уиткофф ответил: «Прискорбно, когда люди дают такого рода оценки, не обладая знаниями из первых рук».