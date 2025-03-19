Олжас Бектенов обозначил приоритеты для нового главы Минэнерго

Кроме того, обозначены приоритетные направления работы по исполнению поручений Президента в части расширения нефтегазовых проектов, своевременной реализации проектов по строительству газоперерабатывающих заводов, обеспечению стабильности в вопросах производства нефтепродуктов и обеспечения ими внутреннего рынка.