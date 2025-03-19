Олжас Бектенов обозначил приоритеты для нового главы Минэнерго

Премьер-министр Олжас Бектенов представил нового руководителя Министерства энергетики РК — Аккенженова Ерлана Кудайбергеновича, назначенного на должность Указом Главы государства.
Руководитель Правительства поблагодарил Алмасадама Саткалиева за внесенный вклад в сферах нефтегазовой, нефтегазохимической промышленности, энергетики и пожелал успехов в дальнейшей деятельности на посту председателя Агентства РК по атомной энергии.
В ходе представления нового министра отмечен большой опыт работы Ерлана Аккенженова в сфере нефти и газа,
Премьер-министр подчеркнул, что Главой государства обозначена цель по масштабному обновлению энергетической инфраструктуры страны.
Перед коллективом Министерства энергетики во главе с новым министром поставлены задачи по реализации стратегических проектов, среди которых строительство трех ТЭЦ, Экибастузской ГРЭС-3, завершение объединения электрических сетей Западной зоны с Единой электроэнергетической системой страны и ввод дополнительных энергетических мощностей.
Кроме того, обозначены приоритетные направления работы по исполнению поручений Президента в части расширения нефтегазовых проектов, своевременной реализации проектов по строительству газоперерабатывающих заводов, обеспечению стабильности в вопросах производства нефтепродуктов и обеспечения ими внутреннего рынка.