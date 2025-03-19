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Уиткофф: ослабление санкций последует за прекращением огня на Украине

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Ослабление антироссийских санкций не обсуждалось на прошедших переговорах лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, но после прекращение огня на Украине к этому придут, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Источник: AP 2024

«Мы придем к прекращению огня. Я думаю, после этого все остальное станет деталями — ослабление санкций и все другие вещи, которые последуют за полноценной договоренностью о мире», — сказал Уиткофф в эфире Bloomberg TV.

По его словам, накануне вопрос санкций лидеры не обсуждали, но придут к этому разговору позже. «Президент не обсуждал санкции вчера. Очевидно, это та беседа, которую предстоит, и все открыты к ней», — добавил он.

На вопрос о том, допускает ли он возможность возобновления прокачки энергоносителей по российским трубопроводам, в частности «Северному потоку», Уиткофф ответил утвердительно. «Я точно могу увидеть такой мир», — сказал он.

«Сейчас российская нефть продается дешево Китаю, я не думаю, что это на пользу», — добавил он.