Сторонники блока «Победа» подали петицию в поддержку Нестеровского

Нестеровский является одним из лидеров партии «Возрождение», которая теперь входит в блок «Победа» и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии «Возрождение» тогда заявили, что таким образом власти пытаются «выбить» ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Приговор Нестеровскому должен быть вынесен 19 марта. Как сообщил ранее в среду адвокат Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство.
«Начали собирать подписи под петицией с 8 утра, и к 5 вечера было собрано 51 000 подписей. Принесли коробки с подписями, и мы ожидаем от омбудсмена быстрого вмешательства в процесс, который явно носит политический характер и направлен на подрыв работы Нестеровского», — заявил председатель общественной ассоциации «Душа и сердце Молдовы» Андрей Попа.
По его словам, эти подписи — лишь малая часть сторонников Нестеровского, которая готова поддержать депутата. «Это говорит о большой поддержке со стороны граждан, которые не остались равнодушными к политическим преследованиям депутата Александра Нестеровского, борющегося за справедливость и важные социальные проекты, такие как повышение пенсий и зарплат», — отметил общественник.
Судебный процесс над Нестеровским шел с нарушением процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии «Возрождение» заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс.