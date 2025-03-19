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Александр Гусев заявил, что власти улучшат эффективность дорожных работ

Губернатор отметил, что областное правительство уделяет особое внимание подбору высококачественных материалов для строительства и ремонта автомобильных дорог. Согласно планам, начиная с 2025 года эффективность ремонтных работ и качество дорожного покрытия значительно улучшатся.

Источник: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Одним из ключевых партнеров в достижении этой цели может стать «Воронежсинтезкаучук» крупнейший производитель термоэластопластов в стране. В ходе визита на предприятие Александр Гусев обсудил перспективы использования полимеров для улучшения качества битумов, используемых при строительстве и ремонте региональных дорог.

Применение полимеров типа стирол-бутадиен-стирола (СБС) позволит существенно повысить долговечность дорожного полотна и его устойчивость к воздействию низких температур. Это приведет к сокращению частоты ремонтов вдвое, снижению риска появления колейности на 40%, усталости асфальтового покрытия на 60% и трещин, вызванных низкими температурами, на 90%.

Генеральный директор «Воронежсинтезкаучука» Вячеслав Золототрубо́в и представители региональной власти рассмотрели возможные варианты сотрудничества между предприятием, правительством области, Россошанским ДРСУ 1 и Воронежским государственным техническим университетом. Планируется заключение соглашения о совместной деятельности по производству высококачественных СБС-полимеров для нужд дорожной отрасли.