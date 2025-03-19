Александр Гусев заявил, что власти улучшат эффективность дорожных работ

Одним из ключевых партнеров в достижении этой цели может стать «Воронежсинтезкаучук» крупнейший производитель термоэластопластов в стране. В ходе визита на предприятие Александр Гусев обсудил перспективы использования полимеров для улучшения качества битумов, используемых при строительстве и ремонте региональных дорог.