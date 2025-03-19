Депутаты Горсовета усомнились, что бульвар Архитекторов закончат вовремя

Сегодня, 19 марта, в Омском городском Совете прошло заседание комитета по вопросам градостроительства и архитектуры, на котором обсуждали реконструкцию бульвара Архитекторов. Центральным в повестке стал вопрос о ходе выполнения работ, и депутаты попросили главу департамента строительства Александра Маера рассказать, как продвигается проект.
По словам Маера, на середину марта готовность реконструкции бульвара составляет 54%. Он заверил, что работы завершатся в срок, к 31 июля, а, возможно, даже раньше — в середине месяца, чтобы затем ввести объект в эксплуатацию. Однако депутаты выразили сомнение в том, что оставшиеся 46% можно завершить за три месяца.
Депутаты решили запросить обновленный доклад администрации в мае, выразив в резолюции «глубокую озабоченность» происходящим. Напомним, что реконструкцией бульвара занимается компания «Стройтраст» Армана Акопяна. Стоимость проекта на данный момент составляет 2,25 млрд рублей, из которых 1,7 млрд подрядчик уже получил. Работы должны были завершиться ещё в декабре 2024 года.