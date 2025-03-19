Депутаты Горсовета усомнились, что бульвар Архитекторов закончат вовремя

По словам Маера, на середину марта готовность реконструкции бульвара составляет 54%. Он заверил, что работы завершатся в срок, к 31 июля, а, возможно, даже раньше — в середине месяца, чтобы затем ввести объект в эксплуатацию. Однако депутаты выразили сомнение в том, что оставшиеся 46% можно завершить за три месяца.