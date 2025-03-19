Песков заявил, что Путин не отменял команду прекратить огонь по ТЭК Украины

Накануне Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом поддержал его идею о взаимном отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре стран и дал соответствующую команду российским военным. Однако уже спустя несколько часов Украина нарушила эти договоренности. В ночь на 19 марта несколько дронов ВСУ атаковали Краснодарский край. Обломки упали на землю, и в результате на нефтебазе в районе станицы Кавказская произошел пожар.