Песков заявил, что Путин не отменял команду прекратить огонь по ТЭК Украины

Накануне Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом поддержал его идею о взаимном отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре стран и дал соответствующую команду российским военным. Однако уже спустя несколько часов Украина нарушила эти договоренности. В ночь на 19 марта несколько дронов ВСУ атаковали Краснодарский край. Обломки упали на землю, и в результате на нефтебазе в районе станицы Кавказская произошел пожар.
Несмотря на ночную атаку украинских сил на НПЗ в Краснодарском крае, президент России Владимир Путин не давал команды о возобновлении ударов по энергообъектам Украины, сообщил журналистам в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Были попытки нанесения ударов по нашим объектам инфраструктуры. Мы наблюдаем, прислушается ли киевский режим к твердому намерению делать все поэтапно в русле мирного урегулирования», — сказал Песков.
Песков отметил «отсутствие договороспособности и дефицит договороспособности у киевского режима налицо». По его мнению, ночную атаку ВСУ на российские регионы можно рассматривать как саботаж попыток мирного урегулирования.
«И это не может не быть предметом для озабоченности», — добавил представитель Кремля.
Россия соблюдает договоренности.
Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Президент России согласился с предложением американского лидера о взаимном отказе Москвы и Киева от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Трамп после разговора сказал, что во время их беседы Путин проявил себя ~ «твердым и сильным»~ человеком, а звонок был «очень хороший».
В Минобороны России сообщили, что ~силы ПВО сбили семь беспилотников~, нацеленных на объекты украинской энергетики в Николаевской области.
«ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК “Панцирь”, один — дежурным истребителем ВКС России», — заявили в военном ведомстве.
Тем самым, по словам Пескова, Россия показала, что соблюдает достигнутые Путиным и Трампом договоренности.
«Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды министерству обороны, которые также были незамедлительно исполнены», — отметил Песков.
Ночная атака ВСУ.
Однако уже в ночь на 19 марта ВСУ атаковали с помощью беспилотников нефтебазу в Краснодарском крае. В результате загорелся трубопровод между резервуарами. Станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума была выведена из эксплуатации.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев позднее заявил, что в вопросе договоренности по прекращению огня Киеву доверять нельзя.
«Да, верить нельзя в этом смысле. Самое главное, чтобы американцы провели работу, которую они должны провести. Посмотрим, что они сделают», — приводит ТАСС слова Медведева.
Он отметил, что роль США как посредника заключается в том, чтобы разъяснять Украине суть договоренностей с Россией.
«В этом посредническая миссия США, именно об этом был разговор, пусть занимаются этим», — добавил Медведев.