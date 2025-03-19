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Песков заявил, что Путин не отменял команду прекратить огонь по ТЭК Украины

Накануне Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом поддержал его идею о взаимном отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре стран и дал соответствующую команду российским военным. Однако уже спустя несколько часов Украина нарушила эти договоренности. В ночь на 19 марта несколько дронов ВСУ атаковали Краснодарский край. Обломки упали на землю, и в результате на нефтебазе в районе станицы Кавказская произошел пожар.
Источник: Газета.Ру

Накануне Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом поддержал его идею о взаимном отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре стран и дал соответствующую команду российским военным. Однако уже спустя несколько часов Украина нарушила эти договоренности. В ночь на 19 марта несколько дронов ВСУ атаковали Краснодарский край. Обломки упали на землю, и в результате на нефтебазе в районе станицы Кавказская произошел пожар.

Несмотря на ночную атаку украинских сил на НПЗ в Краснодарском крае, президент России Владимир Путин не давал команды о возобновлении ударов по энергообъектам Украины, сообщил журналистам в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Были попытки нанесения ударов по нашим объектам инфраструктуры. Мы наблюдаем, прислушается ли киевский режим к твердому намерению делать все поэтапно в русле мирного урегулирования», — сказал Песков.

Песков отметил «отсутствие договороспособности и дефицит договороспособности у киевского режима налицо». По его мнению, ночную атаку ВСУ на российские регионы можно рассматривать как саботаж попыток мирного урегулирования.

«И это не может не быть предметом для озабоченности», — добавил представитель Кремля.

Россия соблюдает договоренности.

Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Президент России согласился с предложением американского лидера о взаимном отказе Москвы и Киева от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Трамп после разговора сказал, что во время их беседы Путин проявил себя ~ «твердым и сильным»~ человеком, а звонок был «очень хороший».

В Минобороны России сообщили, что ~силы ПВО сбили семь беспилотников~, нацеленных на объекты украинской энергетики в Николаевской области.

«ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК “Панцирь”, один — дежурным истребителем ВКС России», — заявили в военном ведомстве.

Тем самым, по словам Пескова, Россия показала, что соблюдает достигнутые Путиным и Трампом договоренности.

«Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды министерству обороны, которые также были незамедлительно исполнены», — отметил Песков.

Ночная атака ВСУ.

Однако уже в ночь на 19 марта ВСУ атаковали с помощью беспилотников нефтебазу в Краснодарском крае. В результате загорелся трубопровод между резервуарами. Станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума была выведена из эксплуатации.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев позднее заявил, что в вопросе договоренности по прекращению огня Киеву доверять нельзя.

«Да, верить нельзя в этом смысле. Самое главное, чтобы американцы провели работу, которую они должны провести. Посмотрим, что они сделают», — приводит ТАСС слова Медведева.

Он отметил, что роль США как посредника заключается в том, чтобы разъяснять Украине суть договоренностей с Россией.

«В этом посредническая миссия США, именно об этом был разговор, пусть занимаются этим», — добавил Медведев.