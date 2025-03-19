Михаил Астапов переизбран ректором КубГУ

Ректор возглавляет Кубанский государственный университет с ноября 2008 года. Его руководство вузом продолжится уже более 17 лет.
Ранее в КубГУ прошла церемония вручения премии «Студент года», участниками которой стали учащиеся, достигшие значительных успехов в различных областях. Конкурс проводился по десяти номинациям.
По словам господина Астапова, кждый из студентов получил уникальный знак с порядковым номером, свидетельствующим о том, что они навсегда вошли в историю университета", — отметил Михаил Астапов.
Мероприятие было организовано в формате бала с особой программой и дресс-кодом.