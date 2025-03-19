Bloomberg: как Европа перевооружается без США

Согласно статье, в период с 2020 по 2024 год на долю США приходилось почти две трети европейского импорта вооружений. Однако выходки президента США Дональда Трампа подталкивают Европу к изменению статуса-кво.
Идея о том, что Трамп может деактивировать системы вооружений союзников, больше не кажется нелепой, что делает актуальнее планы Европейского союза сократить «чрезмерную» зависимость от импорта оружия. «Американские военные могут оставаться профессиональными и аполитичными, а могут и не оставаться», — предупреждает Ричард Абулафиа, управляющий директор AeroDynamic Advisory.
Европа ждет заказанные в США 472 самолета и 150 вертолетов, тогда как французская аэрокосмическая компания Dassault в 2024 году поставила только 21 самолет Rafale, а ее совместный проект с Airbus SE по созданию самолета следующего поколения ожидается не ранее 2040 года.
Несмотря на это, Петер Мерц, глава ВВС Швейцарии, говорит, что отказ от F-35 был бы равносилен «самовредительству», поскольку это объективно очень хороший самолет. Тем не менее в долгосрочной перспективе Евросоюз всерьез настроен на то, чтобы стать более независимым, особенно с учетом будущих расходов на оборону в размере 800 млрд евро.
Европейские страны могут последовать примеру Польши: закрывать бреши в национальном ВПК, одновременно продолжая сотрудничать с иностранными поставщиками.
Например, в сфере военной спутниковой связи и беспилотной разведки Европа сможет набрать достаточные темпы развития максимум через три года, тогда как создание космических альтернатив Starlink Илона Маска займет больше времени — возможно, десятилетие.
В то же время в Европе призывают наладить обмен опытом и знаниями с Украиной, которая стала лидером в области беспилотной войны, и с Великобританией, которая будет играть ключевую роль в создании надежного фактора сдерживания.
И, наконец, способность ЕС использовать финансовые стимулы должна привести к росту заказов на совместные трансграничные проекты, такие как Eurofighter (совместное предприятие Airbus, BAE Systems и Leonardo). Rafale, любимый истребитель Эммануэля Макрона, тоже может преуспеть за пределами Европы — в мире, менее зависимом от США, — особенно учитывая его нынешнюю клиентскую базу в таких регионах, как Ближний Восток.
Европейский союз движется в верном направлении, но заставить США отказаться от роли «пилота» будет непросто.