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Bloomberg: как Европа перевооружается без США

Когда истребитель стоимостью 100 млн долларов начал выглядеть как «геополитический хлам», Европа решила, что пришло время перемен. Но сможет ли она перевооружиться без Америки?

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в период с 2020 по 2024 год на долю США приходилось почти две трети европейского импорта вооружений. Однако выходки президента США Дональда Трампа подталкивают Европу к изменению статуса-кво.

Трамп оскорбил континентальных союзников, ввел пошлины и пригрозил разорвать оборонные обязательства — в результате несколько европейских стран пересматривают заказы на F-35, опасаясь зависимости от все более непредсказуемого гегемона.

Идея о том, что Трамп может деактивировать системы вооружений союзников, больше не кажется нелепой, что делает актуальнее планы Европейского союза сократить «чрезмерную» зависимость от импорта оружия. «Американские военные могут оставаться профессиональными и аполитичными, а могут и не оставаться», — предупреждает Ричард Абулафиа, управляющий директор AeroDynamic Advisory.

Десятилетия стратегического аутсорсинга привели к тому, что оборонно-промышленный комплекс Европы составляет треть от американского ВПК, а бюджет на исследования и разработки — одну десятую от бюджета Пентагона.

Европа ждет заказанные в США 472 самолета и 150 вертолетов, тогда как французская аэрокосмическая компания Dassault в 2024 году поставила только 21 самолет Rafale, а ее совместный проект с Airbus SE по созданию самолета следующего поколения ожидается не ранее 2040 года.

Несмотря на это, Петер Мерц, глава ВВС Швейцарии, говорит, что отказ от F-35 был бы равносилен «самовредительству», поскольку это объективно очень хороший самолет. Тем не менее в долгосрочной перспективе Евросоюз всерьез настроен на то, чтобы стать более независимым, особенно с учетом будущих расходов на оборону в размере 800 млрд евро.

Европейские страны могут последовать примеру Польши: закрывать бреши в национальном ВПК, одновременно продолжая сотрудничать с иностранными поставщиками.

Европеизация поставок — не такая уж сумасбродная идея, как кажется.

Например, в сфере военной спутниковой связи и беспилотной разведки Европа сможет набрать достаточные темпы развития максимум через три года, тогда как создание космических альтернатив Starlink Илона Маска займет больше времени — возможно, десятилетие.

В то же время в Европе призывают наладить обмен опытом и знаниями с Украиной, которая стала лидером в области беспилотной войны, и с Великобританией, которая будет играть ключевую роль в создании надежного фактора сдерживания.

Источник: AP 2024

И, наконец, способность ЕС использовать финансовые стимулы должна привести к росту заказов на совместные трансграничные проекты, такие как Eurofighter (совместное предприятие Airbus, BAE Systems и Leonardo). Rafale, любимый истребитель Эммануэля Макрона, тоже может преуспеть за пределами Европы — в мире, менее зависимом от США, — особенно учитывая его нынешнюю клиентскую базу в таких регионах, как Ближний Восток.

Европейский союз движется в верном направлении, но заставить США отказаться от роли «пилота» будет непросто.