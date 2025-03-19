Bloomberg: как Европа перевооружается без США

Несмотря на это, Петер Мерц, глава ВВС Швейцарии, говорит, что отказ от F-35 был бы равносилен «самовредительству», поскольку это объективно очень хороший самолет. Тем не менее в долгосрочной перспективе Евросоюз всерьез настроен на то, чтобы стать более независимым, особенно с учетом будущих расходов на оборону в размере 800 млрд евро.