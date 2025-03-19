«В ходе ударов за последние сутки Армия обороны Израиля уничтожила террориста Ясира Харба Мусу, который занимал пост министра безопасности в политбюро ХАМАС и являлся главой министерства развития в исполнительном комитете террористической организации, а также террориста Мухаммеда Джамаци — председателя чрезвычайного комитета террористической организации ХАМАС в секторе Газа, который также занимал ключевые должности в политбюро и руководстве движения», — говорится в заявлении.
Армия Израиля ликвидировала двух членов высшего руководства ХАМАС в Газе
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 марта. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за последние 24 часа ликвидировала в ходе ударов по объектам радикалов в секторе Газа министра безопасности в политбюро ХАМАС Ясира Харба Мусу и главу чрезвычайного комитета этой радикальной организации Мухаммеда Джамаци.