Армия Израиля ликвидировала двух членов высшего руководства ХАМАС в Газе

«В ходе ударов за последние сутки Армия обороны Израиля уничтожила террориста Ясира Харба Мусу, который занимал пост министра безопасности в политбюро ХАМАС и являлся главой министерства развития в исполнительном комитете террористической организации, а также террориста Мухаммеда Джамаци — председателя чрезвычайного комитета террористической организации ХАМАС в секторе Газа, который также занимал ключевые должности в политбюро и руководстве движения», — говорится в заявлении.