The i Paper узнала о подготовке спецназа Британии для отправки на Украину

Размещение западных войск на Украине приведет к появлению дополнительных проблем в отношениях с Россией, заявили в Кремле. «Европейцы о чем говорят? О размещении натовских контингентов на территории Украины. А мы говорим о том, что жизнеспособное урегулирование возможно только с учетом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной. А они собираются создавать дополнительные первопричины. Что из этого получится? Ничего хорошего», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.