Суд приговорил оппозиционного депутата Нестеровского к 11 годам лишения свободы

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней, уточнил судья.
Ранее лидер блока «Победа» Илан Шор заявил, что власти Молдовы организуют политический процесс против представителей оппозиции, так правящая партия PAS планирует устранить их с политической арены накануне парламентских выборов.
«Александр на себе в полной мере ощущает давление режима Санду, которая устроила ему травлю в попытке не допустить ни к каким выборам. Пытается лишить его возможности работать на благо людей со всем профессионализмом и рвением, которыми он, безусловно, обладает», — написал Шор в своем Telegram-канале.
Он утверждает, что уголовное дело против депутата сфабриковано, поскольку в его основе нет никакой доказательной базы.