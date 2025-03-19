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Суд приговорил оппозиционного депутата Нестеровского к 11 годам лишения свободы

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Кишиневский суд сектора Буюканы вынес решение по делу депутата парламента Молдовы от оппозиционного блока «Победа» Александра Нестеровского, которого обвиняют в электоральной коррупции. Как сообщил прессе адвокат депутата, Нестеровский приговорен к 12 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 000 леев. Также ему запрещено занимать государственные должности на срок в 12 лет.

Источник: Sputnik.md

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней, уточнил судья.

Ранее лидер блока «Победа» Илан Шор заявил, что власти Молдовы организуют политический процесс против представителей оппозиции, так правящая партия PAS планирует устранить их с политической арены накануне парламентских выборов.

«Александр на себе в полной мере ощущает давление режима Санду, которая устроила ему травлю в попытке не допустить ни к каким выборам. Пытается лишить его возможности работать на благо людей со всем профессионализмом и рвением, которыми он, безусловно, обладает», — написал Шор в своем Telegram-канале.

Он утверждает, что уголовное дело против депутата сфабриковано, поскольку в его основе нет никакой доказательной базы.