Суд приговорил оппозиционного депутата Нестеровского к 11 годам лишения свободы

«Александр на себе в полной мере ощущает давление режима Санду, которая устроила ему травлю в попытке не допустить ни к каким выборам. Пытается лишить его возможности работать на благо людей со всем профессионализмом и рвением, которыми он, безусловно, обладает», — написал Шор в своем Telegram-канале.