TGM: Канада и Австралия намерены «вместе спасаться» от угроз со стороны России и Китая

Создание и эксплуатация системы обойдется в 6 млрд долларов за 20 лет. Эти средства уже заложены в бюджете на модернизацию NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) и будут учтены при выделении Канадой средств на оборону в размере 2% ВВП — целевой уровень, который одобрили все члены НАТО. Сейчас страна тратит на оборону около 1,37% ВВП. В 2024—2025 годах расходы на оборону прогнозируются в размере 41 млрд долларов, а к 2029−2030 годам эта цифра достигнет 57,8 млрд долларов.