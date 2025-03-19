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TGM: Канада и Австралия намерены «вместе спасаться» от угроз со стороны России и Китая

Канада в сотрудничестве с Австралией разрабатывает радарную систему раннего предупреждения, которая будет охватывать воздушное пространство от границы с США до Арктики и начнет функционировать к 2029 году, сообщает The Globe and Mail.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, система будет использоваться для обнаружения приближающихся ракет.

Она является ответом на достижения России и Китая в области гиперзвуковых ракет, а также на усовершенствованные крылатые ракеты с улучшенными возможностями скрытности.

Кроме того, военные эксперты предупреждают, что суверенитету Канады в Арктике угрожает потепление климата, делающее этот регион более доступным в качестве транзитного судоходного маршрута.

В прошлом году генерал-лейтенант Дженни Кариньян, новый начальник штата обороны Канады, заявила, что у Канады есть около пяти лет, чтобы подготовиться к отражению новых угроз дальнего радиуса действия со стороны России и Китая.

Премьер-министр Канады Марк Карни во вторник лично объявил о партнерстве c Австралией, чтобы продемонстрировать силу суверенитета Канады на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

Мир меняется. Наши противники становятся смелее. Международные институты и нормы, которые до сих пор обеспечивали безопасность Канады, теперь ставятся под сомнение. Приоритеты США, которые когда-то были тесно связаны с нашими собственными, меняются.

Марк Карни
премьер-министр Канады

Тем не менее федеральные чиновники предупредили, что объявление о партнерстве с Австралией не следует рассматривать как политически обусловленный символический отказ от использования американского оборудования для защиты Канады.

На Австралию выбор пал, потому что она уже много лет использует оперативную загоризонтную радиолокационную систему Jindalee (JORN). Ее можно быстро развернуть, она в состоянии отслеживать движение воздуха и моря на территории площадью 37 000 квадратных километров, а ее запас хода составляет 1000−3000 километров. Радар включает в себя ряд контрольных опор протяженностью более 1,3 километра, которые будут установлены на юго-западе провинции Онтарио.

Создание и эксплуатация системы обойдется в 6 млрд долларов за 20 лет. Эти средства уже заложены в бюджете на модернизацию NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) и будут учтены при выделении Канадой средств на оборону в размере 2% ВВП — целевой уровень, который одобрили все члены НАТО. Сейчас страна тратит на оборону около 1,37% ВВП. В 2024—2025 годах расходы на оборону прогнозируются в размере 41 млрд долларов, а к 2029−2030 годам эта цифра достигнет 57,8 млрд долларов.