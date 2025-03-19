TGM: Канада и Австралия намерены «вместе спасаться» от угроз со стороны России и Китая

Согласно статье, система будет использоваться для обнаружения приближающихся ракет.
Кроме того, военные эксперты предупреждают, что суверенитету Канады в Арктике угрожает потепление климата, делающее этот регион более доступным в качестве транзитного судоходного маршрута.
Премьер-министр Канады Марк Карни во вторник лично объявил о партнерстве c Австралией, чтобы продемонстрировать силу суверенитета Канады на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа.
Мир меняется. Наши противники становятся смелее. Международные институты и нормы, которые до сих пор обеспечивали безопасность Канады, теперь ставятся под сомнение. Приоритеты США, которые когда-то были тесно связаны с нашими собственными, меняются.
Тем не менее федеральные чиновники предупредили, что объявление о партнерстве с Австралией не следует рассматривать как политически обусловленный символический отказ от использования американского оборудования для защиты Канады.
На Австралию выбор пал, потому что она уже много лет использует оперативную загоризонтную радиолокационную систему Jindalee (JORN). Ее можно быстро развернуть, она в состоянии отслеживать движение воздуха и моря на территории площадью 37 000 квадратных километров, а ее запас хода составляет 1000−3000 километров. Радар включает в себя ряд контрольных опор протяженностью более 1,3 километра, которые будут установлены на юго-западе провинции Онтарио.
Создание и эксплуатация системы обойдется в 6 млрд долларов за 20 лет. Эти средства уже заложены в бюджете на модернизацию NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) и будут учтены при выделении Канадой средств на оборону в размере 2% ВВП — целевой уровень, который одобрили все члены НАТО. Сейчас страна тратит на оборону около 1,37% ВВП. В 2024—2025 годах расходы на оборону прогнозируются в размере 41 млрд долларов, а к 2029−2030 годам эта цифра достигнет 57,8 млрд долларов.