Песков не исключил, что встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии

«Такой вариант нельзя исключать. Но конкретики по этому вопросу пока нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждались ли варианты места для потенциального саммита и возможен ли вариант Саудовской Аравии, как было озвучено спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
Ранее Уиткофф в интервью агентству Bloomberg предположил, что двусторонний российско-американский саммит мог бы пройти в Саудовской Аравии. Он отметил, что не может говорить за Путина и Трампа, но «его лучшая ставка на то, что это произойдет».