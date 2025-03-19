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Песков не исключил, что встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Вариант, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Саудовской Аравии, исключать нельзя, но пока конкретики по месту проведения очного саммита нет. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ТАСС.

Источник: AP 2024

«Такой вариант нельзя исключать. Но конкретики по этому вопросу пока нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждались ли варианты места для потенциального саммита и возможен ли вариант Саудовской Аравии, как было озвучено спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Ранее Уиткофф в интервью агентству Bloomberg предположил, что двусторонний российско-американский саммит мог бы пройти в Саудовской Аравии. Он отметил, что не может говорить за Путина и Трампа, но «его лучшая ставка на то, что это произойдет».