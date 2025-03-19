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В Молдове будет облегчен доступ к данным общественного значения

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Жители Молдовы, а также компании и организации смогут в облегченном порядке получить доступ к общественной информации. С этой целью правительство одобрило законопроект об открытых данных и повторном использовании информации государственного сектора.

Источник: Sputnik.md

Документ регулирует процедуру подачи и обработки запросов на использование общедоступных данных для целей, отличных от тех, для которых они были собраны. Также предусмотрен и метод обжалования отказа в предоставлении такой информации.

Согласно проекту закона, ведомства должны будут модернизировать процесс сбора и публикации данных, а также сократить административные расходы и время, необходимое для обработки запросов на информацию.

Предполагается, что законопроект будет содействовать поиску новых рыночных возможностей, улучшению маркетинговых стратегий и разработке новых продуктов, услуг и бизнеса, поскольку использование открытых данных снизит затраты компаний на сбор информации.

Координировать процесс разработки политики в области открытых данных будет Министерство экономического развития и диджитализации, при этом Агентство электронного управления проведет детальную оценку единого правительственного портала открытых данных date.gov.md, чтобы определить потребности развитии и модернизации ресурса.