В Молдове будет облегчен доступ к данным общественного значения

Документ регулирует процедуру подачи и обработки запросов на использование общедоступных данных для целей, отличных от тех, для которых они были собраны. Также предусмотрен и метод обжалования отказа в предоставлении такой информации.
Согласно проекту закона, ведомства должны будут модернизировать процесс сбора и публикации данных, а также сократить административные расходы и время, необходимое для обработки запросов на информацию.
Предполагается, что законопроект будет содействовать поиску новых рыночных возможностей, улучшению маркетинговых стратегий и разработке новых продуктов, услуг и бизнеса, поскольку использование открытых данных снизит затраты компаний на сбор информации.
Координировать процесс разработки политики в области открытых данных будет Министерство экономического развития и диджитализации, при этом Агентство электронного управления проведет детальную оценку единого правительственного портала открытых данных date.gov.md, чтобы определить потребности развитии и модернизации ресурса.