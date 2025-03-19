«Искусство не заключать сделки»: мировые СМИ о диалоге лидеров РФ и США
18 марта, состоялся телефонный разговор президентов России и США. Как сообщают The Hill и The Wall Street Journal, соглашение касается прекращения ударов по энергетической инфраструктуре, но полного перемирия не достигли. Euronews пишет, что это первый шаг в «движении к миру».
Bloomberg узнал, что США назвали неизбежным участие ЕС в переговорах
США сообщили ЕС о необходимости участия в мирном соглашении по Украине, включая вопросы прекращения огня и гарантий безопасности. Марко Рубио отметил, что Европейский союз, должен быть вовлечен в процесс урегулирования конфликта.
NBC: США делают первый шаг к полному выходу из НАТО
Администрация Трампа рассматривает изменение традиции и отказ от роли верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе. Это связано с реструктуризацией сил США, это важный символический сдвиг в балансе сил в НАТО.
Politico назвала участников тайных переговоров с оппонентами Зеленского
В секретных переговорах с оппонентами Зеленского участвовали Стив Уиткофф, Такер Карлсон, Дональд Трамп-младший и Джаред Кушнер. Вашингтон считает, что Зеленский может проиграть на выборах в Украине.
Reuters: США сворачивают контрразведывательные операции против РФ
В рамках усилий администрации Трампа по урегулированию украинского конфликта американские спецслужбы приостановили операции в отношении России. Инициативы, разработанные при Байдене, были заморожены, и сотрудничество с европейскими партнерами стало нерегулярным.