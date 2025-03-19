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Последние зарубежные новости за 19 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 19 марта 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Искусство не заключать сделки»: мировые СМИ о диалоге лидеров РФ и США

18 марта, состоялся телефонный разговор президентов России и США. Как сообщают The Hill и The Wall Street Journal, соглашение касается прекращения ударов по энергетической инфраструктуре, но полного перемирия не достигли. Euronews пишет, что это первый шаг в «движении к миру».

Bloomberg узнал, что США назвали неизбежным участие ЕС в переговорах

США сообщили ЕС о необходимости участия в мирном соглашении по Украине, включая вопросы прекращения огня и гарантий безопасности. Марко Рубио отметил, что Европейский союз, должен быть вовлечен в процесс урегулирования конфликта.

NBC: США делают первый шаг к полному выходу из НАТО

Администрация Трампа рассматривает изменение традиции и отказ от роли верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе. Это связано с реструктуризацией сил США, это важный символический сдвиг в балансе сил в НАТО.

Politico назвала участников тайных переговоров с оппонентами Зеленского

В секретных переговорах с оппонентами Зеленского участвовали Стив Уиткофф, Такер Карлсон, Дональд Трамп-младший и Джаред Кушнер. Вашингтон считает, что Зеленский может проиграть на выборах в Украине.

Reuters: США сворачивают контрразведывательные операции против РФ

В рамках усилий администрации Трампа по урегулированию украинского конфликта американские спецслужбы приостановили операции в отношении России. Инициативы, разработанные при Байдене, были заморожены, и сотрудничество с европейскими партнерами стало нерегулярным.