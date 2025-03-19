Депутат Новиков: кандидатуру Бербок не одобрят на пост в ГА ООН

«Скорее всего, данное предложение исходит от лидера победившего на выборах в бундестаг блока ХДС-ХСС Фридриха Мерца. Это может быть вызвано необходимостью в разворачивающейся сейчас внутриполитической игре в Германии. При этом как Мерц предлагает выдвинуть Бербок на роль председателя ГА ООН, так точно любой из нас мог бы сказать о желании стать президентом США. Это абсолютно бессмысленное предложение, так как кандидатуру Бербок просто не одобрят», — сказал Новиков.