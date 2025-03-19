Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским

Накануне по итогам беседы президентов США и России Кремль, в частности, заявил, что Путин поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по объектам энергетики, соответствующий приказ был передан военным. Разговор состоялся через неделю после того, как в Джидде американская и украинская делегации договорились осуществить 30-дневное прекращение огня.