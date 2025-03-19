Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским

«Только что завершился очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа», — написал Трамп в Truth Social.
По его словам, большей частью они говорили о вчерашнем телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным «с целью согласовать запросы и потребности России и Украины».
Трамп пообещал, что в ближайшее время его советник по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио опубликуют заявление по итогам разговора.
Накануне по итогам беседы президентов США и России Кремль, в частности, заявил, что Путин поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по объектам энергетики, соответствующий приказ был передан военным. Разговор состоялся через неделю после того, как в Джидде американская и украинская делегации договорились осуществить 30-дневное прекращение огня.