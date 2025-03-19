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Сторонники мэра Стамбула выходят на акцию протеста, несмотря на запрет

АНКАРА, 19 мар — РИА Новости. Сторонники задержанного оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу собираются на акцию протеста в районе Сарачхане, начало которой планируется на 20.30 мск, при этом губернаторство города ранее запретило проведение каких-либо акций до 23 марта.

Источник: Reuters

Имамоглу был задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила в среду главная прокуратура Стамбула. Сам политик заявил, что «не намерен сдаваться» под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием Главного управления полиции, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу. Губернаторство города ранее запретило проведение каких-либо митингов, акций протеста в мегаполисе с 19 до 23 марта.

Сторонники Имамоглу собираются на акцию протеста в районе Сарачхане, скандируя лозунги «Правительство в отставку!». Начало мероприятия запланировано на 20.30 мск, пока стычек с полицейскими не наблюдается.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, по его словам, процесс никак не связан с действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Администрация президента Турции заявила о «необоснованной клевете» в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и лидер главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.