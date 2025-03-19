МИД Азербайджана назвал условия для подписания мирного договора с Арменией

«Министр Джейхун Байрамов, проинформировав о текущей ситуации в регионе и мирном процессе, подчеркнул, что, несмотря на завершение переговоров по тексту мирного соглашения, для подписания соглашения необходимо внести соответствующие поправки в конституцию Армении с целью устранения территориальных претензий к нашей стране. Вместе с тем была отмечена важность ликвидации уже неактуальной Минской группы ОБСЕ и других соответствующих структур», — говорится в сообщении МИД Азербайджана по итогам переговоров с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, размещенном в официальном Telegram-канале ведомства.