Bloomberg узнал о согласии Зеленского на прекращение ударов по энергетике

Разговор Зеленского и Трампа состоялся на следующий день после того, как президент России Владимир Путин и Трамп созвонились накануне. По итогам беседы Кремль, в частности, заявил, что Путин поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по объектам энергетики, соответствующий приказ был отдан военным. Зеленский после этого заявил, что Киев подготовит свой ответ на предложение после того, как получит от Вашингтона детали договоренности.