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Bloomberg узнал о согласии Зеленского на прекращение ударов по энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Источник: Reuters

По словам собеседника, украинский лидер выразил свое согласие в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, котоый состоялся 19 марта. Стороны договорились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня, отмечает агентство.

Разговор Зеленского и Трампа состоялся на следующий день после того, как президент России Владимир Путин и Трамп созвонились накануне. По итогам беседы Кремль, в частности, заявил, что Путин поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по объектам энергетики, соответствующий приказ был отдан военным. Зеленский после этого заявил, что Киев подготовит свой ответ на предложение после того, как получит от Вашингтона детали договоренности.

Материал дополняется.