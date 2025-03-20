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В Ялте назначили глав Гаспры и Гурзуфа

Павленко: в Ялте назначили новых глав Гаспры и Гурзуфа.

Источник: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте назначили новое руководство Гаспры и Гурзуфа. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

По ее словам, руководить Гаспринским территориальным органом будет Юлия Фокина. Павленко рассказала, что она местная жительница и с 2023 года работает в тероргане главным специалистом. Градоначальница заверила, что чиновница детально знает проблематику поселка.

Гурзуф возглавит Виктор Сторожев. Ранее он работал начальником отдела контроля в сфере благоустройства департамента мунконтроля. С конца декабря чиновник исполняет обязанности руководителя территориального органа вместе с коллегой Полиной Бугаевой.

«Она, в свою очередь, много лет в команде (трудилась в ДИЗО, тероргане) и продолжит работу плечом к плечу с Виктором Сергеевичем», — добавила Павленко.

Руководитель ялтинской администрации рассказала, что Гаспра и Гурзуф нуждаются во внимании ялтинских властей.

«Поэтому на новых руководителей возлагаю большие надежды», — заключила Павленко.