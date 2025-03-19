Axios: Трамп дал Ирану два месяца для заключения ядерной сделки

По данным Axios, прежде чем отправить письмо, Белый дом проинформировал о его содержании некоторых американских союзников, включая Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Источники Axios называют письмо «жестким».
Об отправке письма верховному лидеру Ирана Дональд Трамп сообщал 7 марта. Американский президент подчеркнул: Тегеран должен заключить сделку либо проблема решится «по-другому». Позднее Али Хаменеи заявил, что Тегеран не пойдет на переговоры с теми, кто навязывает их в собственных интересах. По его словам, настойчивость «агрессивных правительств» не направлена на решение проблем. Иранский МИД отказался вести переговоры «под давлением и в условиях устрашения».
В 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, или СВПД, также известного как иранская «ядерная сделка». Она была заключена между Ираном и шестью странами-посредниками (Россией, США, Китаем, Великобританией, Францией и ФРГ) в 2015 году и предусматривала снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение им своей ядерной программы. В ответ Иран значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана.
По данным МАГАТЭ, за последний квартал Иран увеличила свои запасы урана, обогащенного до 60% — уровня, близкого к оружейному (90%). Теперь иранские запасы ядерного материала «примерно в 40 раз превышают лимит, который Иран обязался соблюдать в рамках СВПД», считают эксперты агентства. Bloomberg писал, что США попросили Россию выступить посредником в переговорах Тегерана и Вашингтона по этому вопросу.