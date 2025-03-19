Axios: Трамп дал Ирану два месяца для заключения ядерной сделки

В 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, или СВПД, также известного как иранская «ядерная сделка». Она была заключена между Ираном и шестью странами-посредниками (Россией, США, Китаем, Великобританией, Францией и ФРГ) в 2015 году и предусматривала снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение им своей ядерной программы. В ответ Иран значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана.