Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Батайске представили нового руководителя местного отдела ГИБДД

Им стал Владимир Высоцкий, уроженец города.

Владимир Высоцкий имеет богатый опыт работы в органах внутренних дел. В 2007 году он начал службу в МВД России, а в 2014 перешел в подразделение Госавтоинспекции. Через два года его повысили до командира взвода отдельного батальона ДПС в Ростове-на-Дону.

До назначения в Батайск Высоцкий занимал руководящую должность в отделении технического надзора ГИБДД в Ростове-на-Дону. Он также участвовал в боевых действиях и имеет ведомственные награды.

Предыдущий начальник отделения ГИБДД, Сергей Федоров, теперь руководит тылом ОМВД Батайска.