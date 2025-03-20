В Батайске представили нового руководителя местного отдела ГИБДД

Владимир Высоцкий имеет богатый опыт работы в органах внутренних дел. В 2007 году он начал службу в МВД России, а в 2014 перешел в подразделение Госавтоинспекции. Через два года его повысили до командира взвода отдельного батальона ДПС в Ростове-на-Дону.