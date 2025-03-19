Трамп заявил о готовности США помочь в управлении атомными станциями на Украине

«Президент Трамп также обсудил электроснабжение и атомные электростанции Украины. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в реализации этих планов с их экспертными знаниями в области электроэнергетики и коммунальных услуг. Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», — сказала Кэролайн Левитт на брифинге.