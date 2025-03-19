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Трамп заявил о готовности США помочь в управлении атомными станциями на Украине

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон может помочь Киеву в управлении атомными станциями. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Источник: Reuters

По ее словам, если бы США владели станциями, это бы стало лучшей гарантией безопасности для критической инфраструктуры.

«Президент Трамп также обсудил электроснабжение и атомные электростанции Украины. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в реализации этих планов с их экспертными знаниями в области электроэнергетики и коммунальных услуг. Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», — сказала Кэролайн Левитт на брифинге.

По итогу телефонного разговора Владимир Зеленский принял предложение о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Накануне отказаться от атак согласился Владимир Путин.