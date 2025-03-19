Подоляк заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах в Эр-Рияде

Первый раунд переговоров между делегациями России и США прошел 18 февраля 2025 года. Они продлились четыре с половиной часа. Украинская делегация на встрече не присутствовала. Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе перспективы нормализации двусторонних отношений, урегулирование конфликта на Украине и подготовку встречи президентов России и США.