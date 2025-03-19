Зеленский поддержал предложение США о прекращении ударов по инфраструктуре с РФ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Власти Украины поддержали предложение США о прекращении ударов по объектам энергетической и прочей инфраструктуры с Россией, заявил Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.
«Одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать», — написал он в Х.
Также, по словам Зеленского, Киев дал согласие на безоговорочное прекращение огня на линии фронта. «Мы продолжим работать над тем, чтобы это произошло. Мы считаем, что такие шаги необходимы для создания возможности для подготовки всеобъемлющего мирного соглашения в период прекращения огня», — добавил он.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели накануне телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры.
Как сообщили в Минобороны РФ, Киев после этого атаковал тремя БПЛА энергетический объект на Кубани. В то же время, по информации военного ведомства, российские войска после получения приказа о прекращении ударов по энергетическим объектам сбили семь своих беспилотников, нацеленных на объекты украинской энергетической инфраструктуры, связанные с ВПК.