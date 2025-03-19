Зеленский поддержал предложение США о прекращении ударов по инфраструктуре с РФ

Как сообщили в Минобороны РФ, Киев после этого атаковал тремя БПЛА энергетический объект на Кубани. В то же время, по информации военного ведомства, российские войска после получения приказа о прекращении ударов по энергетическим объектам сбили семь своих беспилотников, нацеленных на объекты украинской энергетической инфраструктуры, связанные с ВПК.