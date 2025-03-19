«Должно быть стыдно». Вучич выступил с неожиданным заявлением

Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что вечером во время 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполонили соцсети.