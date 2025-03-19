Госдеп: новые переговоры РФ и США по Украине пройдут не на министерском уровне

Она затруднилась пояснить, возможны ли такие контакты в трехстороннем формате — с участием не только России и США, но и Украины. «Это, вероятно, все еще обсуждается, организовывается. Поэтому я не могу говорить о конкретике договоренностей. Но этого будет достаточно, чтобы технически работать с тем, что было согласовано в [состоявшейся 18 марта] телефонной беседе двух президентов (президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — прим. ТАСС). Там будут люди, которые будут в состоянии этим заниматься», — отметила Брюс.