Госдеп: новые переговоры РФ и США по Украине пройдут не на министерском уровне

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Новый раунд переговоров России и США по урегулированию на Украине состоится не на министерском уровне. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.
«Это будут старшие должностные лица. Вот и все, что я могу вам сказать. Не лица министерского уровня. Это будут старшие должностные лица, обсуждающие технические рамки [возможного соглашения о прекращении огня на Украине]», — сказала она. «Это будет в предстоящие дни», — отметила Брюс. При этом она утверждала, что можно ожидать выработки деталей в самое ближайшее время. «Президент [США Дональд] Трамп попросил, чтобы это происходило быстро. И, думаю, результаты этого мы увидим очень скоро», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Она затруднилась пояснить, возможны ли такие контакты в трехстороннем формате — с участием не только России и США, но и Украины. «Это, вероятно, все еще обсуждается, организовывается. Поэтому я не могу говорить о конкретике договоренностей. Но этого будет достаточно, чтобы технически работать с тем, что было согласовано в [состоявшейся 18 марта] телефонной беседе двух президентов (президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — прим. ТАСС). Там будут люди, которые будут в состоянии этим заниматься», — отметила Брюс.
Как заявил 18 марта в интервью телеканалу Fox News спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, новые контакты России и США состоятся «23 марта в Джидде».