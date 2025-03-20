Раздача по заявкам

Как пояснил министр имущества Сергей Баринов, инвесторы озабочены тем, что такие участки в границах проекта КРТ не имеют инвестиционного смысла. Построенный на них детсад или дорогу после ввода надо передать городу или области, коммерческой прибыли эта земля не приносит, но ее стоимость включается в затраты инвестпроекта. У депутата Игоря Норенкова возник вопрос, как из предоставленной инвестору территории под комплексное развитие вычленить такие земельные участки. Министр пояснил, что это легко сделать при подготовке документации по планировке и межеванию, когда земельные участки формируются и ставятся на кадастровый учет: «На местности такой участок будет полностью идентифицирован».