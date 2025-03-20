Рожать и не возражать

Его коллега Роман Кабешев добавил, что финансовое положение женщины или семьи может ухудшиться с рождением ребенка: «Сколько бы мы ни убеждали женщин рожать, ни говорили о важности воздействия на грани манипуляции на молодежь — в основе лежит вопрос благосостояния семьи. Сегодня рождение ребенка влечет резкое ухудшение экономического состояния и трудности». Советник-наставник губернатора Дмитрий Бедняков полагает, что в программу необходимо вовлекать мужчин, от которых во многом зависит решение сохранить ребенка.