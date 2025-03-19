Каллас предложит дать Украине два миллиона крупнокалиберных снарядов

«Я намерена представить это предложение европейским лидерам завтра на заседании Европейского совета и подчеркнуть важность поддержки этой цели», — указывает Каллас в письме, которое оказалось в распоряжении журналистов.
По словам главы евродипломатии, два миллиона штук стоимостью 5 миллиардов евро «доступны на рынке и могут быть поставлены в 2025 году».
Ранее агентство Bloomberg написало, что Европейский союз и Великобритания хотят ускорить поставки оружия Украине перед возможным прекращением огня.
При этом 17 марта Каллас признала, что ЕС не смог согласовать план помощи Украине в 40 миллиардов евро, но министры иностранных дел стран сообщества продолжают переговоры и могут достичь компромисса в будущем.