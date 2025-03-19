Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас предложит дать Украине два миллиона крупнокалиберных снарядов

Глава евродипломатии Кая Каллас предложит предоставить Украине два миллиона крупнокалиберных боеприпасов на встрече лидеров Евросоюза (ЕС) в Брюсселе 20 марта. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Я намерена представить это предложение европейским лидерам завтра на заседании Европейского совета и подчеркнуть важность поддержки этой цели», — указывает Каллас в письме, которое оказалось в распоряжении журналистов.

По словам главы евродипломатии, два миллиона штук стоимостью 5 миллиардов евро «доступны на рынке и могут быть поставлены в 2025 году».

Ранее агентство Bloomberg написало, что Европейский союз и Великобритания хотят ускорить поставки оружия Украине перед возможным прекращением огня.

При этом 17 марта Каллас признала, что ЕС не смог согласовать план помощи Украине в 40 миллиардов евро, но министры иностранных дел стран сообщества продолжают переговоры и могут достичь компромисса в будущем.