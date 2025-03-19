Эрдоган не стал комментировать задержание мэра Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не упомянул арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу в ходе своего публичного выступления. Турецкий лидер принимал у себя в резиденции в Анкаре представителей фермерского сообщества.
По информации главной прокуратуры Стамбула, Имамоглу был задержан в связи с расследованием деятельности организации, подозреваемой в коррупции, взяточничестве и подкупе. Сам политик заявил, что «не намерен сдаваться». В центральных районах Стамбула, в частности, у здания Главного управления полиции, усилены меры безопасности. Также отмечены сбои в функционировании социальных сетей.
Сторонники арестованного мэра Стамбула, Имамоглу, организовали акцию протеста в районе Сарачхане, намеченную на 20:30 по московскому времени, несмотря на ранее введенный запрет на проведение каких-либо публичных мероприятий до 23 марта.
Одновременно с этим Эрдоган участвовал в ифтаре (вечерний прием пищи в месяц Рамадан) с фермерами в своей резиденции Бештепе в Анкаре. Турецкий президент подчеркнул, что республика, «которую оклеветали» утверждениями о том, что «сельское хозяйство пришло в упадок», в настоящее время занимает лидирующие позиции в Европе и является восьмой в мире по объему сельскохозяйственного производства.
В ходе своего выступления Эрдоган воздержался от комментариев относительно задержания стамбульского мэра.