Эрдоган не стал комментировать задержание мэра Стамбула

Одновременно с этим Эрдоган участвовал в ифтаре (вечерний прием пищи в месяц Рамадан) с фермерами в своей резиденции Бештепе в Анкаре. Турецкий президент подчеркнул, что республика, «которую оклеветали» утверждениями о том, что «сельское хозяйство пришло в упадок», в настоящее время занимает лидирующие позиции в Европе и является восьмой в мире по объему сельскохозяйственного производства.