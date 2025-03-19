Освобождённые из плена российские военные пройдут медобследование и лечение

«После возвращения на Родину они пройдут организованное Минобороны медицинское обследование и необходимое лечение. Им также будет оказана психологическая и другие виды медицинской помощи», — отметила омбудсмен.
Москалькова добавила, что освобождённых военных встречали на белорусско-украинской границе. Первым делом им выдали тёплую одежду и горячее питание, а затем бойцам предоставили возможность связаться с родными.
Напомним, что Россия и Украина провели обмен военнослужащими 19 марта. Днём ранее Владимир Путин говорил о нём с Дональдом Трампом. Домой вернулись 175 российских бойцов и такое же количество солдат ВСУ. В качестве жеста доброй воли Украине также передали 22 тяжелораненых военнопленных.