Освобождённые из плена российские военные пройдут медобследование и лечение

Напомним, что Россия и Украина провели обмен военнослужащими 19 марта. Днём ранее Владимир Путин говорил о нём с Дональдом Трампом. Домой вернулись 175 российских бойцов и такое же количество солдат ВСУ. В качестве жеста доброй воли Украине также передали 22 тяжелораненых военнопленных.